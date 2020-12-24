茑屋书店 进驻上海历史建筑

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本周，茑屋书店在中国上海正式营业，当地的可持续发展模式也受到了瞩目。

24日正式开业的上海茑屋书店坐落于一座拥有近百年历史的古建筑内，当年曾是欧美人的社交娱乐场所。店内售卖的书籍共约5万册，据说其中最贵的一本按日元折算后价格高达600万日元。除了昂贵的书籍外，店内还销售日本“人间国宝（非物质文化遗产传承人）”的作品。

茑屋书店中国事业部副部长龟井亮吾表示：“我们希望在保护传统文化、中国文化的同时，通过融合新的文化，创造全新的未来。出于这样的考虑，最终选择了这样充满历史感的场所。”

这个街区原本是高档住宅区的旧址，3年前围绕如何发挥历史建筑的魅力为主题，启动了重新开发项目。店铺租金将用于建筑物的保护工作，附近的建筑内也进驻了咖啡店等商户。

据上海市政府相关人士介绍，现在该市正在推进100多个保护本市历史的项目。

（FNN Prime Online 12月22日刊载。日文原文）

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