日本小学生四分之一便秘，原因竟是学校的蹲厕？

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调查显示，全日本的小学生每4人中就有1人疑似受到便秘困扰，但其原因却出人意料。

根据一家非营利性组织（NPO）对全国小学生进行的调查，4人当中就有1人在10日内的排便中“硬便”达到2次以上，疑似处于便秘状态。此外，全体小学生当中的5.7%，在10日内只有0～3天会排便。

针对其原因，来看看专家怎么说。

NPO法人“日本厕所研究所”理事加藤笃表示：“第一是没有告诉孩子们排便的重要性，第二是家庭与学校的厕所，存在很大的环境差距。这两个原因让孩子们憋着不上厕所。”

除了缺少有关排便的教育，对于在自家用惯了座式马桶的孩子们来说，学校的蹲厕也让他们难以踏足。憋着不上厕所，导致了孩子们的便秘。

为了防止这类状况，重要的是家长也要检查孩子的排便状况，并调整孩子的生活习惯。

（FNN Prime Online 12月22日刊载。日文原文）

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