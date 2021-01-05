公开检查男女学生内衣……，“无理校规”何其多

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福冈律师协会实施了一次学校校规调查。从学生和家长的反馈中，可以发现至今仍然存在许多不合理的校规校训。其中尤为过分的一项内容，是检查内衣。

调查中听到了许多学生愤愤不平的声音。“让（我们）在走廊上排成一排，然后解开自己的衬衫前襟接受校方的内衣检查” “在体育馆里男女学生都在场的情况下，（校方）检查了大家的内衣颜色。”据说，有时是由男性教师检查，因而导致有些女学生不敢上学。

据说，对违反内衣规定的学生，会被强迫在学校脱下内衣。

在福冈市69所学校中，最常见的校规是关于发型的。街头常见的“将两侧头发剪短、使头顶发量丰盈”的大盖头男士发型遭到禁止。有学生问教师为什么不可以剪成这样的发型，据说他们得到的回答是 “政府说不可以”。

律师佐川民表示：“有些内容即使没有写在校规里，也会对学生产生限制。倘若学生向教师反映自己对学校规定抱有的疑问，老师则会以 “这样会影响你的操行评语！”来威胁，因而落入无可奈何的状况。”其实就有相关的报告称，学生反映校规不合理，反而会受到老师的威胁，或是长时间挨批。

律师协会指出，这是对人权的侵犯。

（FNN Prime Online 12月24日刊载。日文原文）

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