自卫队的太空作战队闪亮登场 日本版“太空司令部”未来还将拦截导弹？

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去年的12月16日，日本媒体报道了自卫队首支专注于太空领域的“太空作战队”的训练场景。

2020年5月成立的太空作战队是一支执行“太空态势感知”任务的专门部队，负责监控、分析人造卫星和太空垃圾等。时任防卫大臣的河野太郎当时强调组建该部队的必要性时表示，为了尽快适应新的安保环境，必须迅速构建太空态势感知体系。

这支太空作战队的大本营设在东京的府中基地，12月16日，该部队向媒体记者公开了针对美国和中国人造卫星的险肇事故（near miss）展开监控分析的场面。

12月7日，非洲大陆上空550千米高度，两颗卫星异常接近，险些发生碰撞。图像中的黄线表示美国星链卫星的轨道，红线表示中国地球观测卫星的轨道。当时，两颗卫星的最近距离仅5.6公里，所幸未发生碰撞。

然而，地球周围有3000多颗人造卫星在环绕飞行，实际也发生过卫星碰撞的事故。

为了防范这样的事态，太空作战队目前正在依据美国的卫星情报，开展监控、分析人造卫星和太空垃圾等物体的训练，预定将从2023年度开始依据日本本国情报正式启动监控活动。

太空作战队队长、空军中校阿式俊英在介绍任务的重要性时说：“在安保领域，人造卫星等太空基础设施已经变得非常重要。而空间碎片（太空垃圾）的增多和各国开发的反卫星武器，对安全利用太空的活动所造成的风险正在日益升高。为确保我国对宇宙空间的平稳利用，首要课题是拥有先进技术，以正确把握太空情况。”

现在的任务是从地面监控太空，而日本政府正在研究是否要加入“卫星星座（在低轨道部署多颗小型卫星形成的卫星网，可以捕捉、拦截沿复杂轨道飞行的导弹）”，今后，自卫队承担的太空警戒监控任务预计还将进一步增多。目前队员还比较少，只有大约20人，但航空自卫队接下来将朝着浩瀚的宇宙迈出重要的一步。

（富士电视台政治部 防卫省担当记者 伊藤圣）

（FNN Prime Online 12月25日刊载。日文原文）

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