浓缩美味，“蔬菜干”的魅力

Newsfrom Japan

受到新冠疫情蔓延的影响，面对旷日持久的“居家抗疫生活”，越来越多人开始关注起了在家中也能简单制作的“蔬菜干”。

橙色、红色，还有褐色……经过充分日晒后完全脱水形成蔬菜干，色彩纷呈，并且采访发现，蔬菜干拥有诸多优点。

气温偏低，空气干燥的秋冬季节是制作蔬菜干的最佳时节。我们拜访了在护理中心提供蔬菜干制作建议的烹饪研究家泽井香予，向她请教了使用应季食材制作蔬菜干的问题。她说，杏鲍菇的窍门在于切成薄片、胡萝卜要带皮切成细丝、蜜柑要掰成三等分。然后，将处理好的食材放入在家居杂货店等场所购买的晾晒网兜里。泽井说：“（干燥后）蔬菜会缩小，所以最好在下面垫上餐布，拿的时候就比较方便了。”

沐浴在日光下的应季蔬菜，放置在通风良好的场所干燥就可以，蔬菜脱水收缩后就变成了蔬菜干。

对于蔬菜干的好处，泽井介绍说：“简而言之，就是浓缩了原本的美味。口感不同于新鲜状态下的蔬菜，更有嚼劲儿。”比如，加了蘑菇干焖出米饭，风味十足，如果再放些年糕进去，甚至会产生糯米小豆饭那样的口感。此外，如果用蜜柑干加上少量的水和砂糖一起熬煮，就可以制成蜜饯蜜柑。

泽井将做好的蔬菜干装入透明的容器，放在了厨房的架子上。彩色鲜艳的蔬菜干为厨房营造出一种精致时尚感。

另外，一些在网上展示自制蔬菜干图片的人士还发表了以下意见。

网名为“わのわ@ゼロウェイスト修行中さん”的网友说：“蔬菜干耐存放，可以防止蔬菜白白放坏扔掉而产生的食物浪费。”

同时，蔬菜干还有以下用法。

网名为“すーきちさん”的网友说：“我平时喜欢登山，总是把蔬菜干当作拉面、乌冬面或者意大利面的浇头。”

位于东京都的东急HANDS新宿店表示，晾晒网兜最近三个月的销量持续上升。该店厨房用品负责人冈本京子告诉记者：“如今在家做饭的人越来越多，用于风干蔬菜的晾晒网兜大受欢迎。尤其是冬季气候干燥，适合制作蔬菜干，所以这类商品销路很好。”

在漫长的居家抗疫生活中，尝试一下制作工艺简单的蔬菜干，或许能为我们的生活增添些许色彩。

（FNN Prime Online 12月26日刊载。日文原文）

https://www.fnn.jp/

[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]