日本专家表示，一个月内抑制疫情极其困难

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日本政府疫情防控小组负责人尾身茂表示，要在1个月内解除紧急状态宣言极为困难。

尾身称：“我认为紧急状态宣言本身并不能保证疫情可以得到压制。要在不到一个月的时间内控制到那个程度（疫情严重程度较轻的第三级防控程度）是极为困难的。”

尾身在1月5日晚的记者会上向媒体表达了自己的看法，认为即使发布了紧急状态宣言，也无法保证疫情能够得到控制。

同时表示，即使采取了对策，要想将疫情控制到可以解除紧急事态宣言的第三级防控水平，“一个月内极为困难”。

在此基础上，他还指出，第三级是一个过渡点，即使解除了宣言，也不能停止采取措施，而是逐步放宽限制，这样才能进一步将疫情压制到第二级。

另外，他表示政府疫情防控小组将整理提交新的建议，东京及周围三个县已经达到了需要采取第四级防控措施的阶段，应该尽快发布紧急状态宣言。

（FNN Prime Online 1月6日刊载。日文原文）

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