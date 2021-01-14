有关“减肥食品”的咨询数量激增，居家抗疫期间的体重增长令人担忧

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看到“饮用即可瘦身”“无需节食”之类的广告语，不禁会对“减肥食品”寄予热切期待，但日本各地的消费生活中心接到的减肥和保健食品相关咨询案例正呈现激增之势。

日本政府消费者厅公布的数据显示，截至11月，2020年度的此类咨询件数为1436件，较前一年同期增长了大约一成。居家抗疫期间，担心体重增长的人越来越多，也有观点认为这是出现上述情况的背景原因。同时，实际咨询内容涉及到许多方面。

例如，一位居住在关东地区的50多岁女性，在服用了以定期合约形式购买的减肥食品后，总是反复腹泻和便秘，甚至出现了荨麻疹症状，因此提出要求解约。据说销售公司回复称，解约“需要提供医生诊断证明”。还有一位住在四国地区的50多岁女性，在服用减肥保健食品后，脸上起了疹子。据说治了一个多月也没治好，于是提出解约，但销售方没有同意。

消费者厅表示“有些保健食品的安全性并未得到确认，所以可能存在有害副作用”，呼吁消费者予以充分注意。

（FNN Prime Online 1月6日刊载。日文原文）

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