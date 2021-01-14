居家抗疫又遇世纪寒潮，疫情下的节电妙招

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天寒地冻之中，暖气成了我们生活中的必需。然而，正因为此，现在电力供应已经十分紧张，需要我们在生活中节约用电。

1月12日，东京市中心也观测到了今年第一场降雪，严寒天气还将持续。同时，由于人们居家办公和居家抗疫，家庭用暖需求增大，电力供应日趋紧张。

电力事业联合会称，1月8日，以西日本为中心的全国七个地区的用电负荷已经超过了过去十年间最恶劣的气象条件下的最大用电需求量。观察12日早上的使用率可以发现，关东和关西地区一度分别达到95%和98%，特别是关西地区，甚至超过了被视为高度紧张状态的97%的水平。

12日，经济产业大臣梶山弘志表示，在连日严寒，电力供应紧张的情况下，希望广大民众注意用电效率，比如离开房间要关灯。

然而，寒冬里暖气不可欠缺，另外还有一些疫情下的特殊情况……。大型空调制造商“大金工业”公司实施的问卷调查显示，75%的受访者在冬天也会开窗换气。其中，许多人通风换气是为了减少感染新冠病毒的风险。但经常换气又会消耗更多电力，电费也相应增加。

那么，有没有什么生活小窍门呢？疫情下如何取暖为好呢？大金工业公司宣传部门的重政周之先生为我们解答了这个问题。

重政先生说：“不要一回到家就马上打开窗户换气，应该先打开暖气，让房间充分暖和起来。地板、墙壁、天花板都暖和起来以后，即使打开窗户换气，冷空气进入房间，你也不会觉得太冷，所以应该先让房间充分暖和起来之后再定时开窗换气。”

关键是“从地板开始加热”。房间空间底部的空气温度相对上部来说比较低，所以使用空调的时候，出风口要向下，就可以让整个房间热起来。

“居家时间”变长以后，难免会担心电费增加。据说，由于冬天室外气温和室内设定温度相差较大，所以空调负荷大，电费会比夏天高。那么有什么节电妙招吗？

重政先生说：“开窗的时候，请打开距离空调室内机较远的窗户。如果打开较近的窗户，那么室内机就会立刻吸入进到室内的冷空气并进行加热，这样一来，给空调造成的负荷就会变大。但是，如果打开离得稍远的窗户，节电效果就会发生一些变化。”另外，有的人会关掉空调后开窗换气，但据说总是一开一关的话，反而更费电。另外，还要注意的是窗帘，不仅仅是遮住窗户，还要保证上下都没有间隙，这样据说才能提高保温效果。

（FNN Prime Online 1月12日刊载。日文原文）

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