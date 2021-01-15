京都大学教授指出 日本政府的标准太过宽松，很可能需要再次发布“紧急状态宣言”

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关于何时解除紧急状态宣言的问题，京都大学教授西浦博表示，政府提出的解除标准太过宽松，解除后两个月左右疫情还会再次蔓延，届时需要重新发布紧急状态宣言。

目前，日本政府设定的解除标准是东京都单日新增感染人数在500人以下。

对此，西浦教授的模拟数据显示，受紧急状态宣言影响，感染人数持续减少，到2月24日左右单日新增感染人数会降至500人以下，但如果此时解除宣言并导致防控措施不到位的话，那么到了4月中旬，单日新增感染人数又将超过1000人。

但是他分析称，如果在单日新增感染人数降至100人以下时解除宣言，那么大约在7月中旬才会反弹至接近目前的增速水平，制定更加严格的解除标准才能产生效果。

（FNN Prime Online 1月14日刊载。日文原文）

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