“这是一场国家危机”，日本国内首次发现新冠病毒后一年

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去年1月15日，日本首次确认在国内发现新冠病毒，至今已经过去一年时间。

当时负责应对工作的日本厚生劳动省前医务技监铃木康裕向记者大吐苦水称：“在充满不确定性的情况下做决策是最困难的事。”

作为厚生劳动省中医务官员的一把手，他一直坐镇指挥直至去年8月。回忆起去年2月发生的钻石公主号邮轮的处置工作，他觉得就像是一场国家危机。“碰上那事儿，第一次觉得遭遇了国家危机。对于我们来说，这段经历发人深省。”他总结教训称，当时的PRC检测能力始终跟不上需要，检测数量严重不足。

“（鉴于2009年新型流感的经验）还是应该加强PRC检测能力。要说现在需要反省的地方，那就是最近十年本来应该切实做好疫情防控的能力建设。”关于在应对新冠疫情过程中获得的经验，他认为准备工作十分重要。“在充满不确定性的情况下做决策是最困难的事。我认为现在要从这场疫情中学习经验教训，为将来做好准备，以建设一个更加强健的社会。”

（FNN Prime Online 1月14日刊载。日文原文）

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