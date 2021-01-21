日本考虑将日本酒与烧酒列入世界非物质文化遗产名录

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日本政府计划在2024年将日本酒与烧酒列入联合国教科文组织的世界非物质文化遗产名录。目前正在进行有关申报提案的调研工作。

至于为何申报日本酒等酒类，日本政府称使用米曲菌酿酒是日本独有的酒文化，今后将为申报非物质文化遗产，将对传统技术的思路整理及保护措施的内容等进行调查研究，并希望在2024年将日本酒申报为非物质文化遗产，最快或在2022年2月向联合国教科文组织递交提案。如果能申报成功，则将有利于促进日本酒和烧酒的出口。

政府相关人士表示，期待日本酒类与2013年进入非物质文化遗产名录“和食”一起，促进农产品出口、入境旅游和地方发展，并在新冠疫情结束后成为日本的“味蕾杀手”，向世界传播日本的传统饮食文化的振兴。

（FNN Prime Online 1月15日刊载。日文原文）

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