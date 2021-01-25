布口罩和聚氨酯口罩真的不行？无纺布口罩更具效果

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当下人们对新冠疫情的传染愈发警惕，日前日本网上出现了一个关于口罩的热搜词，“无纺布口罩警察”在雅虎实时搜索排行榜上挺进了前八名，社交媒体上也出现了大量带有“#无纺布口罩警察”标签的帖子，比如“职场里终于也出现了‘无纺布口罩警察’”“最近的口罩警察好像都人换戴‘无纺布’口罩”，等等。

“口罩警察”是去年第一次发布紧急状态宣言之后诞生的一个新词，指那些对不戴口罩者进行指责批评的人。据说这次发布紧急状态宣言后，只要不是无纺布口罩，就算戴了布口罩或者聚氨酯口罩的人，同样也会遭到指责提醒。

那么，街上实际有多少人佩戴无纺布口罩呢？一位10多岁的市民说：“打工的时候会戴无纺布口罩。因为管的很严。”另一位20多岁的市民说：“平时用在药店买的无纺布口罩。还会随身带布口罩，以备不时之需。”

记者对行人采访调查的结果显示，佩戴无纺布口罩的受访者占到了近半数。可以认为，一个原因在于2020年公布的超级计算机“富岳”模拟运算出的数据。该数据显示，无纺布口罩可以阻挡80%飞沫喷出、70%飞沫吸入，抑制飞沫飘散的效果优于布口罩和聚氨酯口罩。

或许是出于这个原因，各种场所都呼吁人们佩戴无纺布口罩。比如在东京等地开设有多家店铺的美发连锁店“Zaza”，就坚持恳请顾客换用无纺布口罩。另外，位于新宿的裙装租赁店“Bridarium Mue”，不仅规定员工必须佩戴无纺布口罩，还要求顾客予以配合，而且连新娘使用的丝绸口罩，也在内层垫入了无纺布。

不过专家指出，布口罩和聚氨酯口罩的效果，其实也并不会大打折扣。日本传染病学会专科医生寺岛毅表示：“无纺布和布口罩对飞沫的抑制效果相差不是很大，而聚氨酯材质的口罩似乎效果要稍逊一筹。大家可以根据自己的情况，比如是否经常要和他人说话等，然后选择合适材质的口罩。”

（FNN Prime Online 1月15日刊载。日文原文）

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