一周三休制 工资减少两成，你会选择吗？

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日本自民党向政府提出了“选择性一周三休制”的建议。

自民党的“一亿总活跃推进本部”部长猪口提出了一个“选择性一周三休”制度，具体内容是通过有效利用远程办公等手段，在维持现行一周双休制度的同时，让希望一周休三天的正式员工可以选择自由休假，无需给出任何理由。

他认为，这样大家就有充分的时间从事育儿、看护、深造、志愿活动和兼职副业等活动。

顺便提一句，现在已经固定下来的一周双休制最早是由松下电器的创始人、被称作经营之神的松下幸之助推出的，他在1965年提出“一日教养、一日休养”的口号，率其他企业之先，开始实行一周双休制度。

明治大学教授斋藤孝说：“如果一周休三天，就可以有时间来进行精神文化活动，或者学习充电，过上另一种生活。”

电视主播加藤绫子说：“可以按照自己理想中的生活方式做出选择，这一点颇有吸引力啊。”

斋藤教授说：“我们都听说过有人为了看护老人不得不辞去工作。这种事情完全是社会的损失，能够选择休息时间是一件好事。”

一亿总活跃担当大臣坂本哲志表示：“这是猪口先生提出的一种设想方案，到底如何梳理完善，最终形成一份提案，本人对此乐见其成。”

下面是几位政府阁僚的反应。

环境大臣小泉进次郎说：“假如今后可以提供一周休三天的选择，那么有此想法的人士就可以自行选择。我认为建设这样一种‘有多项选择’的社会，意义重大。”

行政改革担当大臣河野太郎表示：“如果企业说‘一周休三天也可以’，那么这完全是企业的自由。关于是否对国家公务员采用三休制的问题，目前还完全没有考虑过。”

而原地方创生担当大臣片山皋月则指出：“考虑到目前的现实情况，我认为需要考虑更加缜密的方案。像现在这样，举国推行非接触生活方式的时候，即使休息三天，剩下四天还是要去公司上班，就没有太大意义。”

瑞穗金融集团已于2020年10月表示，将面向有意愿的员工实施一周三休或四休制度。

这是首家允许一周最多休四天的超大型银行，据说目的在于借新冠疫情之机，建立一种让员工有时间从事副业或护理老人等活动的全新人事制度。

此外，海外也出现了建议采用一周三休制的动向。

据CNN报道，为重新提振因新冠疫情而受到重创的国内旅游业，新西兰总理阿德恩已于2020年5月提出一周三休的方案。据悉，阿德恩总理认为，由于新西兰旅游业60%的客源为国内游客，采用三休制后，旅游和休假灵活度提高，有利于国内游客的增长。

再看看选择性一周三休制度对家庭收支的影响。

据说，如果按照猪口议员的设想方案，采用三休制，工资会被扣掉20%，四休制将被扣掉40%。那么，有没有人宁愿少拿20%薪水也要选择一周休息三天呢？我们在街头进行了采访。

一位20多岁的市民说：“工资方面，希望（公司）想想办法呢。工资还是很重要的……”

一位20多岁的市民说：“如果要扣钱的话，那我还是上班吧。”

一位30多岁的市民说：“我有家庭有孩子，如果变成四天（上班），工资少了的话，我会很担心，很焦虑。”

许多民众表示“如果要扣钱的话，还是会选择上班”。

加藤主播说：“因时因地，每个人的选择可能各不相同。”

然而，也有可取的一面。优衣库母公司迅销集团采用的是“弹性工作制”，算上周六周日在内，如果每天工作10小时，只要工作四天就能达到40小时，工作总时间就和普通的全职员工一样，工资也就不会减额了。在这种机制下，虽然单日工作时间变长，但工作天数减少。

斋藤教授表示：“基本上说，考虑到新冠疫情的因素，我觉得这种制度可以成为一个良好的契机，来减少时间的浪费。不过，这个制度是针对正式员工的，当正式员工的劳动条件越来越好之后，非正式员的工同工同酬原则不知是否会发生动摇。”

加藤主播说：“然后就是要保证切实能够休假。”

（FNN Prime Online 1月15日刊载。日文原文）

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