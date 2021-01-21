在日本全国配备超低温冷柜，确保做好疫苗接种准备工作

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为成功举办东京奥运会，日本厚生劳动省计划在全国一万个设施内配备用于存放疫苗的超低温冷柜，作为接种据点，向各个医疗机构配送备受期待的疫苗，逐步推进接种工作。

为了存放疫苗，厚生劳动省将调集能够确保零下75度和零下25度的超低温冷柜各一万台，分配给各个地方政府。

地方政府将把可以为1000人以上接种疫苗的医疗机构和体育馆等场所指定为“基本型”接种设施，负责使用超低温冷柜存放疫苗和开展疫苗接种，并以冷藏方式将疫苗运送至作为“卫星型”接种设施的医疗机构等场所，限定在五日内使用。

预计从2月下旬起，先行对医护人员实施接种，之后开始为其他医务工作者接种，最快或从3月下旬开始为老年人接种。

关于医护人员先行接种事项，厚生劳动省已向国立医院机构等三家独立行政法人询问意向，正协调在其下属医院先行展开接种工作。

（FNN Prime Online 1月18日刊载。日文原文）

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