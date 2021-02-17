魅力在于新鲜： 德国式“地产地消法”受到关注

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蔬菜店内栽培出售

农场搬进超市，在店内栽种销售的模式首次登陆亚洲。

1月19日，高档超市“纪之国屋”推出了一项新服务，现场收获和销售在店内的培植器中栽种的薄荷和罗勒等植物。

据称，因为培植器内的湿度和温度得到最适的控制管理，所以不仅没有价格波动，还可以让顾客买到非常新鲜状态的产品。

一名顾客表示：最吸引我的是新鲜。今后我也打算购买这种蔬菜，早上可以拌到沙拉里。

这种栽培系统，由德国企业提供，现在在欧洲已经非常常见了。

日本由于卖场面积狭小，加上技术方面的原因，这种模式过去一直没有得到采用，此次是首次登陆亚洲。

能源对策是一个课题

电视主播三田友梨佳： “我们来连线听听IoTNEWS总经理小泉耕二的意见。请问您如何看待新时代的地产地消？”

IoTNEWS总经理小泉耕二:

“两年前，我在柏林品尝了一种沙拉，食材里使用可室内农场创业公司InFarm的培植器中栽种出来的蔬菜，味道很棒。”

“采用这种培植器栽种蔬菜，不需要大片的农地，还可以省去植物生长过程中所必需的防虫剂、肥料和水等各种要素。而且，由于直接在消费地栽种，所以也不需要物流费用。”

三田：“推广这种店内栽种模式，需要具备哪些条件呢？”

小泉耕二:“促进植物生长需要对照明和温湿度进行控制调节，主要问题是用于调节的能源消耗。”“由于可以省去各种要素，所以有利于可持续发展，不过，在节能方面今后还要多下工夫。”

“不过，民间企业都需要考虑成本，所以我认为在能源结构中，有必要从国家层面来提高可再生能源的比重，以加强整个社会的可持续发展能力。”

三田：“虽然能源消费方面存在有待解决的问题，但我们仍有必要着眼于未来，不断思考新型的食物供应，您说是吧？”

小泉耕二: “近年来，全球变暖、粮食短缺等问题日渐突出，我认为这样的尝试非常重要。比如，露天栽种的蔬菜，有时候会因为生产太多而不得不废弃，但如果采用此次这种新模式，就可以按需栽种。同时，在农业后继无人的背景下，粮食的可持续供给也已经成为一个问题，我期待通过这种方法，形成地产地消新模式，并能得到不断发展壮大。”

三田：“大量废弃问题、自然灾害的频发以及农户老龄化等等，日本农业面对着各种有待解决的问题，通过技术升级实现省力化、效率化，未来对这样智慧农业的需求可能会进一步增加。”

（“Live News α”1月19日播出内容）

（FNN Prime Online 1月20日刊载。日文原文）

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