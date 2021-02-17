缓解Z世代烦恼的“日志”是什么？

Newsfrom Japan

新冠疫情下，由于行动受限，或者生活陷入窘境，许多人感受到了前所未有的压力。在这种情况下，作为一种保持心理健康的新方法，写日志（journaling）受到了“Z世代”，即出生于1995-2009年间的网络一代的关注。下面来看一看我们的采访。

解消对“时间白白流逝”的焦躁感

在大阪音乐大学上大二的坂冈优告诉我们：“虽然现在还可以去学校，但受到疫情影响，无法开展演奏活动，居家时间变长，总觉得这样下去，时间白白流逝，不由感到焦躁。于是，原本就喜欢写点东西、给生活留下纪录的我，开始尝试起了写日志。”

坂冈从一位朋友在社交媒体（SNS）上发的贴子里了解到日志APP“muute”的存在，由此每天开始利用起来。

“每天写一写，回头看看觉得挺有意思，而且APP会对我进行情绪分析，并通俗易懂地反馈给我，所以总是充满兴奋和期待，我觉得用了这款APP是正确的选择。”

在数字世界“写日记”

那么，写日志到底是怎么一回事呢？

推出了muute这款应用程序的Midnight Breakfast公司总裁喜多纪正说：“简而言之，就是写日记。”

“在欧美地区，这种方法作为正念减压（mindfulness）和心灵自我护理（self care）而广泛使用。数年前，奥巴马前总统的夫人米歇尔和Lady Gaga等人公开表示自己平时都在写日志，之后开始广为人知。”



Midnight Breakfast公司项目设计师冈桥惇（左）与总裁喜多纪正（右）

其中，像前面提到的坂口那样，Z世代的年轻人对写日志尤为感兴趣。Midnight Breakfast公司项目设计师冈桥惇介绍说：“这一代人生长在一个早已对社交媒体习以为常的环境中，他们擅长使用社交媒体，不会对人际联系有太多抵触感。不过另一方面，我们的调查结果也显示，因为总是暴露在他人的目光下而感到压力的人，最近越来越多了。”

将日常所感原原本本地写下来

muute是一款以Z世代为主要目标用户而开发的日志APP。

冈桥说：“这一代人都存在‘因为顾忌他人眼光而无法在数字世界吐露心声’的倾向。因此，我们希望通过muute这个程序，为他们提供一个不会被别人看到的安静、安心的个人空间。”

据说muute这个名字表示“消除（mute）杂音的数字空间”的意思，同时又加入了芬兰语中表示“变化”的“muutos”这个词的含义。那么，用户具体可以通过这个APP做些什么呢？

首先，你可以从原原本本地记录每天的所思所感开始。喜多表示：“没有什么非做不可的规定。零碎的时间也可以，重要的是动手写起来。这是一个只属于个人的空间，可以写一些平时不能写的心里话，单单是这样，你的心绪就能得到调理，而如果坚持下去，就会看出‘原来自己经常写这些事情啊’，可以产生梳理思想的效果。”



用户可以将每天的所思所感原原本本地写下来

AI分析用户的思想和情绪并给予反馈

此外，这款APP还融入了人工智能（AI），可以通过用户写下的内容分析其想法和情绪，并将分析结果反馈给用户。

“AI会结合用户写日志的时间段、星期几和当天的天气等外部数据来分析你的情绪，然后就像朋友的来信一样告诉你‘今天的你是这样的……’。收到反馈的用户可以回顾自己的情绪变化，比如‘每次写工作的事情，我就会变得消极啊’‘每到周末，我就变得特别兴奋积极啊’之类的。另外还有一个AI提问功能，想不出来要写什么的时候，你可以采用回答AI提问的形式来写。”



AI会分析反馈用户的想法和情绪

美国某调查公司数据显示，目前在全球正念减压法市场上，冥想APP的收入规模（前十名）在短短五年间增长到了最初的大约20倍水平。



appinventiv HP数据

喜多说：“在正念减压类APP中，冥想APP占据了全球主流，我们认为，接下来应该是日志APP大发展的时代。尽管产品的主要目标用户群体是Z世代，但我们始终希望各个年龄段的人士都能感受到muute的价值，但愿今后有更加广泛的人群使用这款产品。”

在“百无聊赖”中重新认识自己

写日记向来被认为具有减轻压力和梳理思想的作用。虽然在叫法上有点变化，但日志本质上和日记没有区别。

坂冈说：“有一个在社交网络认识的人向我表示，通过写日志，感觉生活变得更加充实了。”



通过写日志，获得重新认识自己的机会

受新冠疫情蔓延的影响，人们不得不减少外出，在旷日持久的居家抗疫期间，“百无聊赖”地写写日志，或许会成为重新认识自己的大好机会。

【撰文：富士电视台评论委员 铃木款】

（FNN Prime Online 1月20日刊载。日文原文）

https://www.fnn.jp/

[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]