物美价廉的“鸡蛋”，价格波动明显

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最近，被称作物价优等生的鸡蛋，价格波动明显。

鸡蛋是我们餐桌上不可或缺的食物。日本全国农业工会联合会鸡蛋销售公司公布的数据显示，年初1月5日的鸡蛋交易价格为每千克120日元，到了20日，上升到145日元，涨幅约达20%。

观察近两年的鸡蛋行情可以发现，在鸡蛋产量位居全国第三的千叶县，2019年遭遇台风之后，鸡蛋价格一度处于高位状态；之后逐渐回落到正常价格并保持了稳定，但到2020年第一次发布紧急状态宣言时，价格出现了进一步下跌。不过，2020年12月千叶县等地发生禽流感疫情，物美价廉的鸡蛋，价格又出现上涨趋势。

让我们听听鸡蛋批发商的说法……。

鸡蛋批发商Iwakane的池上修先生说：“受到新冠疫情影响，鸡蛋需求量大幅下降，价格总体维持在低位水平，但去年又爆发了禽流感，供应量有所减少。”

据说，由于禽流感和新冠疫情的双重影响，鸡蛋价格将在一段时间内持续出现较大波动。

（FNN Prime Online 1月20日刊载。日文原文）

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