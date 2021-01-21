冬季室内换气，注意热休克风险

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已经迎来了“大寒”节气，东京也越来越冷了。

专家为我们敲响警钟称，尽管在疫情时期必须通风换气以降低室内感染风险，但如果方法不对，也有可能带来危险。那么在这个寒冷的冬天，仍然必须通风换气，那么大家平时是怎么做的呢？

许多人都说“换气的时候总是顶着寒风，一步到位”。

现在，感染新冠病毒的一个最大传播路径是“家庭内感染”，东京地区近60%的感染者都属于此类，日本厚生劳动省也一直在呼吁民众注意家中的通风换气。话虽如此，但如果方法不对，也可能带来意想不到的危险。

东京城市大学教授早坂信哉表示，就像大寒节气的20日，在这种大幅降温的日子里通风换气尤其需要小心。“如果遇到剧烈温差，可能出现热休克反应。”

所谓“热休克”，指的是剧烈温度变化引起血压上升的症状，大家比较熟悉的是由此导致的浴池事故。如果病情加重，甚至会引发心肌梗塞和脑中风。日本每年大约有19000人在洗澡过程中死亡，据专家分析认为主要原因就是热休克。

而且，在发布紧急状态宣言后，大家还有心理压力。早坂教授说：“在现在这种状态下，我觉得大家都承受了很多压力，血压都偏高。而且这个时期外出运动也减少了，很容易给血管造成负担。”

那么，冬天换气后室温会实际会下降多少呢？我们做了一个实验。

用空调将室温设定为20度。室外气温为10度。按照厚生劳动省推荐的方法是完全打开两扇对开窗户数分钟。这次我们开窗通风换气了五分钟。通过热红外成像仪可以发现，原本温度较高发红的区域随着温度不断降低而变为绿色和蓝色。五分钟后的室温为16度，下降了4度。

早坂教授说，在承受着巨大心理压力的疫情期间，即使4度的温差也可能诱发热休克，如果温差超过5度，危险性更会猛增。那么，应该怎样换气呢？

“考虑到要尽量避免让冷空气直接进入室内，我认为最好采用厚生劳动省也在推荐的两步换气法。”

所谓“两步换气”，指的是如果房间里有人，那么就只打开一扇窗户，然后打开没有人的房间，让空气流过走廊等空间，时常通风换气。这样一来，室内温度和室外温度就不会相差太多。同时，如果没有人的房间和走廊比较冷的话，可以采用暖气设备先加热后再通风换气，以进一步减少温差。

“现在疫情严重，全国人民心理压力都比较大，血压容易上升。希望大家予以足够的重视，预防热休克的发生。”

（FNN Prime Online 1月20日刊载。日文原文）

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