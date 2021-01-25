东京银座的GINZA SIX，14家商户同时撤店

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开业于2017年4月的“GINZA SIX”，是东京银座地区规模最大的综合商业设施，一直深受日本人和外国游客喜爱。但政府发布紧急状态宣言以后，商场内顾客寥寥无几。最近更是出现了单日有14家商户一齐撤店的情况，引发人们的热议。

现在这里已看不见疫情前的人来熙往，记者前往采访的20日那天，商场内一片冷清。开业之初，共有超过240个品牌入驻，有的还是首次在日本开店，设有为外国游客提供帮助的旅游信息中心和旅游巴士的站点，一度成为热门话题。而在本月17日，一天之内就有以化妆品和时装为主的多达14家商户撤店。从去年年末以来，总共已经有19家店铺宣布退出该商场。

在地下一层的护肤专区，许多店面空空荡荡，十分打眼。20日当天来逛“GINZA SIX”的客人有什么看法呢？

一位20多岁的市民说：“设施内不少店铺都关门了，觉得挺凄凉的。”

一位50多岁的市民说：“好几家店都关了，挺惨淡的。以前能看到好多外国人、中国人，非常热闹，现在有点恍如隔世的感觉。”

关于此次大量商户撤店一事，商场方面在接受富士电视台的采访时回应称，将在4月的四周年纪念期间实施大规模的重新装修工程。此外，还将调整入驻商户，1月底以前将公布40家新入驻商户名单。

不过，时尚营销专家认为，新冠疫情和入境游客减少是导致商场生意萧条的一个原因。时尚流通战略专家、小岛时尚营销公司的小岛健辅先生表示：“该商场大约90%的顾客是入境游客，所以恐怕销售额已经锐减了七八成。像这种入境游客在对象客户群体中比重过大的商业设施，新冠疫情造成的直接冲击可谓巨大。”小岛先生预测，由于疫情对时尚行业造成重创，今后将有越来越多的品牌退出商业设施。

（FNN Prime Online 1月20日刊载。日文原文）

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