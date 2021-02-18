撒哈拉沙漠降雪 今冬各地气候异常

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位于北非的撒哈拉沙漠出现了一种神秘图案，就像是斑马身上的花纹一般。这实际上是雪。据外媒报道，过去42年间，这里只下过三次雪。全球气象到底发生了什么？

这个冬天，寒潮肆虐日本，接连引发多起连环交通事故和车辆被暴雪围困的事件。包括欧洲和美国在内，世界各地均遭遇了强劲的寒潮，就连撒哈拉沙漠都出现了降雪。

在俄罗斯，寒潮甚至影响到了冬季传统活动。每年从1月18日深夜开始，俄罗斯各地都会举行“洗礼节”活动。按《新约圣经》记载，耶稣基督曾在河中接受洗礼，重视这种仪式的俄罗斯人会在结冰的河流中举行清洁身体的“沐浴”活动。对于俄罗斯人来说，这也是冬季的一种健身方法，但今冬暂停了此项活动，禁止人们下河。因为莫斯科的最低气温已经降至零下24度，加上防控新冠疫情的考虑，各地多种活动都被迫取消。

（FNN Prime Online 1月20日刊载。日文原文）

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