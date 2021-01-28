拜登新政府下，日美战略如何变化？

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拜登就任美国总统后，未来的日美关系将如何变化？请看富士电视台政治部记者鹿岛豪心的报道。

多位政府相关人士强调，“拜登上台后，日美同盟也不会发生动摇”，同时他们还在关注美国政府改变特朗普路线的做法会给国际形势带来怎样的变化。

首相菅义伟祝愿称：“衷心祝贺拜登和哈里斯分别就任总统和副总统。我愿与新任总统先生密切联系，进一步巩固日美同盟关系。”

关于今后的日美关系，日本政府相关人士指出，相较于口无遮拦的前总统特朗普，显然更容易开展工作；同时，美中关系的变化也会影响日本的站位，需要切实观察美中关系的发展。

关于朝鲜的日本人绑架问题，据说拜登无意与朝鲜劳动党总书记金正恩展开直接对话，日本可能会视拜登的具体行动，被迫调整战略。

关于首相菅义伟访美一事，有消息称，由于拜登将优先致力于恢复国内秩序，所以2月访美存在难度。目前日本政府正在协调，试图改为外务大臣茂木敏充先行访美，为举行首脑会谈铺路。

关于日美首脑首次直接举行电话会谈事宜，一位政府高官称，会谈将围绕日美两国的一些基本问题展开对话，时间会比较长，预计将是一次务实的会谈。

（FNN Prime Online 1月21日刊载。日文原文）

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