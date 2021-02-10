新冠后遗症：呼吸困难和味觉障碍

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尽管感染人数有所减少，但仍处于危机状态

“住院患者人数始终在高水平上徘徊，尚无减少迹象，包括一般急救医疗等在内，东京仍然处于危机状态。”

2月4日，东京政府召开新冠病毒监控会议。针对疫情形势，会议指出，尽管最近一周的平均新增感染人数从上一周的1015人降至684人，但“仍在高位推移”。

关于医疗系统的状况，专家在会上分析指出，鉴于住院患者人数为2876人（截至2月3日），几乎与上周持平，因此可以认为目前“仍然处于危机状态”，不仅要限制已经预定的手术数量，而且连急救医疗也无法正常提供。

换言之，虽然感染人数减少，但危机状态仍在持续。

高龄及基础病患死亡率差距明显

“与没有基础疾病的患者相比，高龄、慢性病、糖尿病患者感染新冠后的死亡风险较高。”

对疫情形势和医疗体系状况进行分析后，国立国际医疗研究中心国际传染病中心主任大曲贵夫公布了多项调查结果。

重症入院情况下，半数透析患者死亡

在轻症入院和重症入院情况下，高龄和基础疾病患者的死亡、重症、中度症状、轻症比率分别是多少呢？

调查结果显示，重症入院情况下，没有基础疾病的患者死亡率为3%左右，65岁以上患者大约为21%，心脏病患者上升至大约37%，哮喘等慢性呼吸系统疾病患者进一步上升至41%左右；并且，有多达半数的重症肾病或正在接受透析的患者，感染新冠后死亡。可以看出，在重症入院情况下，有无基础疾病和年龄差异，导致死亡率出现巨大差距。

另外，患有癌症或脑血管病的感染者，即使入院时表现为轻症，死亡风险也相对较高。

各年龄段男性聚餐和前往三密场所的比例较高

会议还公布了确诊病例发病前14天内的行动调查结果。

15至39岁的男女患者，尤其是15至69岁的男性患者前往过三密（密闭、密集、密切接触）场所的比例较高，比如健身房、演艺吧、卡拉OK、柏青哥、麻将房、快餐食堂、夜店、酒吧等，或是参加过室内聚会、会议以及与非同住家属外的三人以上的聚餐活动。

76%的患者出现后遗症……各年龄段的不同症状特征

会议还公布了关于后遗症的调查结果，全体被调查患者中，76%出现了后遗症，从发病时算起，经过两个月后仍有48%出现后遗症，即使经过四个月后，还有27%出现后遗症。其中最多的是呼吸困难、倦怠感和嗅觉障碍，大约有10%的患者在发病四个月后仍有这些症状。

具体来看，20多岁的年轻群体中，出现“嗅觉障碍”的人最多，其次是“味觉障碍”“有痰”。30岁以上的各个年龄段群体中，出现“咳嗽”的人最多，除此以外，不同年龄还有“呼吸困难”“倦怠感”“嗅觉障碍”等症状。

各年龄段新冠后遗症主要症状出现频率（发病14天时）

除咳嗽、呼吸困难、倦怠感外，20多岁年轻群体中出现嗅觉障碍和味觉障碍的人较多。

第一位 第二位 第三位 20岁以下（n=2） - - - 20至29岁（n=12） 嗅觉障碍（50%） 味觉障碍（47%） 有痰（33%） 30至39岁（n=6） 咳嗽（50%） 呼吸困难（50%） 倦怠感（50%） 40至49岁（n=15） 咳嗽（33%） 倦怠感（27%） 呼吸困难（27%） 50至59岁（n=10） 咳嗽（80%） 倦怠感（40%） 呼吸困难（40%） 60至69岁（n=8） 咳嗽（50%） 嗅觉障碍（25%） 呼吸困难（25%） 70岁以上（n=10） 咳嗽（60%） 倦怠感（60%） 呼吸困难（60%）

（下划线项目表示排名相同）

摘自新冠监控会议资料《各年龄段新冠后遗症主要症状出现频率》

24%的人出现脱发后遗症 恢复需要时间

“发根细胞消失后，再生需要相当长一段时间。按道理需要数个月。”作为后遗症的一种，24%的调查对象出现了脱发，其中64%的人在接受调查时表示尚未改善。针对脱发的恢复时间，日本国际感染症中心主任大曲贵夫称，虽然还没有掌握准确数据，但估计需要相当长一段时间。

嗅觉障碍和味觉障碍，影响日常生活和工作

针对嗅觉障碍和味觉障碍，大曲贵夫主任解释称：“尝不出味道，闻不到气味，那实在是令人烦恼，你没有实际体验的话是不会明白的。感冒的时候如果鼻塞就尝不出饭菜的味道，而而作为新冠后遗症，虽然没有鼻塞，味觉嗅觉障碍也依然存在。”他还说，听到很多后遗症患者的苦恼，比如给工作造成困扰，无法觉察风险，也感觉不到烟雾和燃气。假如是医护人员，因为经常需要动用五感来做出判断，所以分辨不出气味等后遗症，让他们非常焦虑。也就是说，除了单纯的不适感外，还影响到了一些人的工作和日常生活。



国立国际医疗研究中心国际传染病中心主任大曲贵夫

为了今后进一步减少感染人数，东京都知事小池百合子提出了“三个七”，也就是七天平均感染人数降至上一周的七成，外出上班人数削减七成。而“上一周的七成”，意味的是不断递减，要做到绝非易事。因为很多人都觉得对付对付差不多就行了，今后要求人们更加有意识地来行动。

民众已对疫情防控对策感到疲惫不堪，而为了从这样的痛苦中早日解脱出来，又需要人们日日严格防控不可松懈……。

（撰文：富士电视台东京都政府担当记者 小川美那）

（FNN Prime Online 2月4日刊载。日文原文）

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