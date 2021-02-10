为什么越来越多人戴“双重”口罩？

Newsfrom Japan

日本政府做出了延长紧急状态宣言的决定，最近在街上也经常可以看到很多人都戴着“双重口罩”，比如在无纺布口罩外面再套一个布口罩。

关于双重口罩，美国媒体报道称“新冠疫情防控顶尖专家、美国国家过敏症和传染病研究所所长福奇表示，佩戴两个口罩可以提高过滤性能和密闭性，预防感染的效果更好”。

不过，他也指出，这毕竟只是常识性的观点，尚无充分数据可以支持政府推广此项措施，将继续推进相关研究。

日美两国越来越多政界人士也佩戴双重口罩

美国总统拜登在接种疫苗时，戴了两只口罩，里面是个白色口罩，外面又套了一个黑色口罩；白宫发言人亮相时，也在医用口罩外面套上了一个红色的布口罩。

日本国内也出现这种动向。行政改革担当大臣河野太郎就在白色口罩外面套上了一个彩色图案的口罩；奥运担当大臣桥本圣子、法务大臣上川阳子和立宪民主党干事长福山哲郎等人也都戴上了双重口罩。

播音员榎并大二郎说：“拜登总统、河野大臣等人的戴口罩造型花样多多，街上也常能看到不少人佩戴新潮时髦的双重口罩。”

电视主播加藤绫子说：“感觉基本上都是在有图案的口罩里面再戴一个口罩。菊地先生怎么看呢？”

律师菊地幸夫说：“大家都很拼啊。我这人吧，比较低调，就不搞这些了。”

电视主播加藤绫子说：“您平时就戴一个口罩是吗？”

律师菊地幸夫说：“对，就戴一个。”

加藤绫子说：“所以就是不考虑那些花哨的口罩，都戴无纺布口罩，对吧。”

播音员榎并大二郎说：“白色有无机质的质感，如果上面再加一个，这样显得有时尚感吧。”

预防效果如何？基本上无纺布口罩就OK

关于为何要佩戴双重口罩，我们在街头采访了一些民众，得到的回答有“阻挡与人接触时的飞沫”“和冬装相搭的一种时髦配饰”“感觉如果多戴一层布口罩，可以保护皮肤”，等等。

那么，戴双重口罩有哪些好处？我们采访了相关专家。

昭和大学医学部客座教授二木芳人认为，同时戴两个口罩具有一定的效果，参加考试的学生和必须外出的老年人等，可以根据情况灵活安排，说到底，主要是可以增加安心感。他表示：“没有必要非得戴双重口罩，只要是具有正常防护性能的无纺布口罩或其他口罩，就没有任何问题。”

那么，如果要戴双重口罩，应该按什么顺序戴呢？

二木教授表示，这没有标准答案，可以在内侧佩戴无纺布口罩，外侧佩戴聚氨酯口罩，当作一种时尚配饰。

电视主播加藤绫子说：“菊地先生，请你戴上双重口罩试试怎样？”

律师菊地幸夫说：“这可是头一遭啊。没想到比起戴一只口罩来，有很明显的压迫感，感到保护得很严实。不过我猜想，如果走坡道什么的，怕是会有点憋闷吧。”

电视主播加藤绫子说：“那种压迫感，才让人觉得有充分的预防效果吧。”

多重口罩也有意想不到的风险

那么佩戴双重口罩有没有风险呢？二木教授解释说，由于透气性不好，无法充分呼吸，所以老年人和患有心肺疾病的人，以及在体育运动中等，佩戴双重口罩需要非常谨慎。

国外也把双重口罩叫做double mask，采访小组在东京银座遇到了一位男士，居然佩戴了比双重口罩更胜一筹的三重口罩（triple mask）。

采访小组：“那位先生，带着三重口罩……”

采访小组：“我们本来是在找戴着双重口罩的人。”

佩戴三重口罩的男士说：“啊，我戴了三重（口罩）。里面一只，然后戴这个，最后再加一个布口罩……。”

这位50多岁的男士佩戴了聚氨酯、布、无纺布三重口罩。他向我们解释说：“每次听到身后有人咳嗽就觉得心里咯噔一下。去医院什么的也会觉得不放心……。刚开始的时候，戴三重口罩会觉得有点憋闷。呼吸的时候眼镜会起雾……。”

播音员榎并大二郎说：“虽然这样做是出于对新冠病毒的恐惧，但基本上来说，只要佩戴一个防护性能完好的无纺布口罩就足够了。多戴也就是图个安心。”

（“it!”栏目2月4日播出）

（FNN Prime Online 2月4日刊载。日文原文）

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