日本高中生30%出现中度以上“新冠抑郁”症状

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日本的孩子们在抗疫生活中感到各种烦恼和不安。

一名小学五年级男生说：“越来越多地方要求测体温和消毒，真没意思。现在哪儿都不想去。”

一名初一女生说：“上下班高峰的电车太吓人了。虽然我也想上课，但也会觉得可能停课比较好。”

2020年11月和12月，以小学四年级以上的中小学生为对象开展的一项关于情绪低落等心理状态的调查显示，许多孩子表现出抑郁症状。16%的小学生和24%的初中生表现出了中度以上的抑郁症状。而且越是高年级学生，呈现抑郁症状者越多，在高中生中的占比达到30%。

实施调查的国立成育医疗研究中心指出，出现这种现象，可能是因为在新冠疫情下，学校和生活的变化对孩子们产生了影响。该中心表示，非常重要的是应该把自己的烦恼倾诉出来，并且周围的人也要及时察觉并对他们给予关怀。

（FNN Prime Online 2月12日刊载。日文原文）

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