你什么时候能接种疫苗？ AI预测“地区差异”……

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你大概在什么时候能接种疫苗？AI预测服务面世。

日本首相菅义伟表示在2月17日启动疫苗接种工作，称：“计划从17日起开始为医务工作者接种疫苗。”之后，将为老年人和患有基础疾病的人群接种疫苗。

在普通民众接种时间表尚未出炉的情况下，JX通讯社于2月15日在新闻APP里推出了由AI预测个人接种时间的服务。用户需要输入“出生日期”“居住地”“职业”“有无基础疾病”等信息，然后点击“AI预测”。比如居住在东京大田区、没有基础疾病的30多岁用户，按AI预测大约可在6至8个月内接种。

用于预测的数据来自JX通讯社面向全国各地方政府独立实施的问卷调查结果。据悉，在大约1700个地方政府中，该通讯社在13日时收到了来自662个地方政府的回答。AI以此为基础，再综合医生护士的配置等准备情况、人口、各地方政府的接种计划等数据，做出分析预测。

因此，即使同样是30多岁、没有基础疾病的人，如果住在东京千代田区，预测大约可在4个月以后至6个月内接种，而如果住在青森八户市，则预测将在大约7个月以后至11个月内接种，各地区的接种时间差异很大。

此外，问卷调查显示，仅有56%的地方政府表示可以从4月开始为老年人接种，40%表示“尚不清楚”，4%表示“可能推迟”。

（FNN Prime Online 2月15日刊载。日文原文）

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