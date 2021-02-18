东京和千叶等地 125人接种疫苗 从手臂消毒到接种仅需10秒

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2月17日，针对医务工作者的新冠疫苗先行接种工作正式启动。

针对医务工作者的先行接种工作已于17日启动。125人已在东京和千叶等地的8家医院接种了疫苗。今后全国100所医院将为总计约4万名医务工作者陆续接种。

17日上午9点，东京目黑区一家医院在全国率先启动了接种工作。东京医疗中心院长新木一弘成为日本首位疫苗接种者。他接种的是辉瑞公司的疫苗。

从手臂消毒到接种，耗时仅10秒。接种疫苗的工具是一种可以通过一个容器实施6次接种的特殊注射器。17日，包括新木院长在内，共有12名医生护士在这里接种了疫苗，接种完毕后所有人都在另一个房间观察了15分钟。为预防突发情况，注射地点还提前准备了担架床，但医院方面称，没有人出现身体异常状况。新木院长表示：“我认为疫苗是战胜新冠疫情的王牌。希望有关方面认真分析通过先行接种获得的宝贵数据，以便让广大国民都能安全接种。”

一名接种了疫苗的医务工作者称：“我觉得接种了疫苗就可以在医院安心工作了，而且对于患者来说也会比较放心，从这个意义而言，算是迈出了第一步，我感到安心不少”“接种流感疫苗时会有点痛，而这次只是针头扎入时有一点针刺感，注射时毫无痛感。”

东京医疗中心预计有800名医生和护士将接受先行接种，然后包括优先接种者在内，共计会有2000人左右接种疫苗。

同时，东京武藏村山市的村山医疗中心于17日完成了疫苗入库工作，所有疫苗已存放至超低温冷柜。为避免出现混乱，村山医疗中心计划在门诊患者较少的周六实施接种工作。每个部门各五人，总共60人第一批接种，该中心还制定了应急措施，以防注射后出现副作用反应。院长谷户祥之表示：“我们建立了24小时联络机制，每个部门指定了一名医生负责提供咨询。比如，如果晚上发生什么意外，随时都可以找医生咨询。”

此次先行接种的对象是日本全国100所医院的共计约4万名医务工作者。有关方面将针对其中的1万到2万人展开疫苗安全性调查。

日本医师会的中川会长表示，此次自愿接受先行接种的人数远远超过了最初预想的1万人，期待疫苗能够产生可喜的效果。他说：“已经有消息表明（疫苗）非常有效，我认为不仅是医务工作者，广大民众也对疫苗寄予了厚望。”

之后，有370万名医务工作者都将接种疫苗，并预计4月以后对大约3600万名老年人开始接种工作。

（FNN Prime Online 2月18日刊载。日文原文）

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