桥本圣子接任东京奥组委主席，国际奥委会和海外媒体的反应

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东京奥组委理事会2月18日正式决定，由奥运及残奥担当大臣桥本圣子接任森喜朗的东京奥组委主席一职。为此，桥本圣子辞去了在政府中担任的奥运及残奥担当大臣职务。

桥本圣子曾作为自行车和速滑运动员参加过4次夏季奥运会和3次冬季奥运会，并获得过一枚冬奥铜牌。她表示，将为成功举办东京奥运而竭尽全力；改变现在的社会风气，让运动员没有顾虑地登上奥运这个梦想的舞台。

针对桥本就任东京奥组委主席一事，国际奥委会主席巴赫在声明中表达了期待，称她具有丰富的奥运经验，最适合这个职位；并且指出，任命女性出任此职，也是对组委会在奥林匹克改革方案中强调的男女平等理念发出的非常重要的信息。

国际奥委会土耳其籍委员埃代内尔在接受富士新闻网的独家采访时，也对桥本的就任表示欢迎，他说：“女性且是曾经的奥运选手出任这一职位，意味着体育界向提高女性地位迈出了重要的一步，我非常支持这一决定。”

同时，英国广播公司（BBC）在其网站上发文指出：“有人批评说，选任女性不过是做表面文章。”美国《华盛顿邮报》则报道说，桥本和前任东京奥组委主席森喜朗同属一个派阀，因而任命桥本是一个不会引发麻烦的稳妥选择。

另外，桥本在接任东京奥组委主席之初，虽然辞去了大臣的职位，但依然是自民党党员，因而在野党批评称，这有违于奥林匹克宪章所提倡的政治中立原则，是自民党为了自民党举办的奥运。为此，19日桥本在与自民党执行部交换意见之后，决定退党。

（FNN Prime Online 2月19日刊载。日文原文）

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