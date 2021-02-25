美国企业纷纷推出鼓励接种疫苗政策 给予奖金和带薪假

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美国企业正在通过给予奖金和带薪假的方式来推进疫苗接种工作。

拥有大约17000名员工的“美国国家铁路客运公司”， 是在全国多个州拥有运营线路的长途客运铁路公司。此次，该公司推出了一项奖金发放制度，以鼓励所有员工积极接种疫苗。该公司的奥利维亚・阿尔文女士表示：“接种一次按两小时计算，总共可以获得相当于四小时的薪水。”

如果接种后身体出现变化，还可以获得48小时的带薪假。奖金支出总计将达到大约300万美元。

那么，为什么该公司不惜付出如此高昂的代价？奥利维亚・阿尔文女士表示：“我们希望避免员工因工资或时间不足而无法接种疫苗的情况。目标是员工接种率达到100%。全体员工接种以后，乘客也可以放心乘坐我们的列车。”

在美国，许多大企业纷纷推出了类似这样的接种疫苗奖励制度。比如，麦当劳公司将为接种疫苗的员工提供4小时的带薪假；大型超市企业塔吉特宣布将按接种一次算两小时工资的标准，为接种疫苗的员工支付工资和交通费。

尽管多数企业并没有要求员工承担接种义务，但他们做出这样的努力，为员工创造便于接种疫苗的条件，应该会有助于加快疫苗接种进度。

（FNN Prime Online 2月20日刊载。日文原文）

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