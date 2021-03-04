日本“下任首相”会是谁？

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“下任首相”舆论调查 河野太郎以22.4%的支持率位居榜首。

2月20和21日，富士新闻网（FNN）针对全国选民，以电脑随机电话拨号（RDD）方式实施了一项电话舆论调查（包括固定电话及手机），收到了1224人的回答。

菅义伟内阁的支持率为51.5%，较上月调查下降0.8个百分点，变化甚微；不支持率为43.2%，较上月下降了1.8个百分点。

同时，在“您认为谁最适合出任下一届政府的首相”这一问题中，问卷列出了11位政治家的名字，调查结果如下所示。

河野太郎 22.4％

石破茂 16.1％

小泉进次郎 13.2％

安倍晋三 6.4％

菅义伟 4.6%

岸田文雄 3.9％

枝野幸男 3.8％

野田圣子 1.8%

茂木敏充 0.9％

西村康稔 0.8％

加藤胜信 0.7％

另有支持的人选 20.1％

如上所示，规制改革大臣河野太郎以22.4%的支持率位居榜首，并且优势较大，其后依次是原自民党干事长石破茂、环境大臣小泉进次郎、前首相安倍晋三、首相菅义伟、自民党前政调会长岸田文雄、立宪民主党党首枝野幸男。

据分析，河野太郎担任外务大臣和防卫大臣期间的外交姿态、担任规则改革大臣期间致力于打破中央政府机关垂直行政结构和废除盖章手续，以及作为主管阁僚负责对于防控新冠疫情至关重要的疫苗接种工作等，在这些方面他始终站在协调和信息发布第一线亲历亲为的作风，得到了受访者的高度评价。此次调查显示，90.2%的受访者对疫苗抱有期待，在此背景下，人们对疫苗的期待无疑也会在一定程度上转化为对河野的期待。

河野的“支持群体”——在年轻男性中支持率高

在此，让我们详细看一看具体是哪些人认为河野是下任首相合适人选。从性别来看，26%的男性受访者和19.0%的女性受访者支持河野，可见其更受男性的支持。在此基础上叠加年龄段来看的话，31.6%的18至29岁男性，30.5%的30至39岁男性支持河野，可见他在年轻男性中的支持率尤其高。河野的个人推特账号粉丝数超过前首相安倍，成为政界最受关注的账号，也可以看出频繁使用社交媒体的年轻男性和他比较投缘。

另一方面，18至39岁女性和70以上女性对河野的支持率相对较低，均不到18%。对于一直公开宣称将来要竞选首相的河野来说，如何争取到更多女性的支持，或许和在自民党内构建支持基础一样，都可谓是今后的一大课题。

在自民党的支持群体中，“河野人气”更为突出

在本次调查中，近四成受访者支持自民党，这部分人对“下任首相”的支持情况如下所示。

河野太郎 27.7％

小泉进次郎 14.9％

石破茂 13.7％

安倍晋三 11.3％

菅义伟 7.5%

岸田文雄 5.3％

西村康稔 1.4％

枝野幸男 0.9％

野田圣子 0.9%

加藤胜信 0.6％

茂木敏充 0.4％

另有支持的人选 10.4％

可以看出，在支持自民党的受访者中，河野的支持率也高居榜首，达到了27.7%。而且，超过了前面提到的所有受访者对他的总体支持率（22.4%）。在安倍政权时期实施的同类调查中，石破茂和小泉进次郎都曾名列前茅，他们俩位的特点，是相较于自民党支持者，在没有特定的支持党派的人群中人气更高；与之相对，河野则更受自民党支持者的青睐。这可以说是将来河野竞选自民党党首之际的有利数据。

首相菅义伟和立宪民主党党首枝野的支持率较低

另外，占受访者近四成的“无特定支持党派”群体，他们对下任首相的支持情况如下所示。

河野太郎 19.9％

石破茂 16.7％

小泉进次郎 12.2％

安倍晋三 3.6％

野田圣子 2.4%

菅义伟 2.3%

枝野幸男 2.3％

岸田文雄 2.1％

茂木敏充 1.2％

加藤胜信 0.7％

西村康稔 0.6％

另有支持的人选 29.5％

这部分人群对河野的支持率也高居榜首，达到19.9%，而首相菅义伟和立宪民主党党首枝野的支持率仅为2.3%，作为执政党和第一大在野党的党首，这个数字似乎显得有些惨淡。

“河野人气”将来会带来什么结果？

如上所述，在此次调查中之所以显现出“河野人气”，很大程度上是因为人们对疫苗寄予厚望，因而或存在暂时性的因素。如果今后疫苗接种工作不顺，那么人们的期待很可能转为失望。但另一方面，在目前执政党的政治家中，河野在传递信息上表现出的优秀能力，在力图打破日本政界和政府机构的陈规陋习上表现出的坚定态度，或许是一种有力的要素，能够巩固舆论对其作为政治家的评价。

首相菅义伟与河野都是神奈川县选出的议员，而且也是在同一届大选中初次当选的，两人彼此建立了信赖关系。河野处于全力辅佐菅义伟的立场，河野主抓的疫苗接种工作的成败，也会影响菅义伟政权的走向。假设这项工作取得了成功，那么未来将是菅义伟的长期执政，还是期待河野早日出任首相的呼声会越来越高？外加在今年秋季之前举行众议院选举时的表现，似乎都将成为影响今后政局走向的关键。

（富士电视台政治部主任 高田圭太）

（FNN Prime Online 2月24日刊载。日文原文）

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