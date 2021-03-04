日本新任奥运担当大臣，反对“夫妻可选择不同姓氏” 以联名文件向地方施压？

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刚刚接过奥运担当大臣接力棒十余天的丸川珠代，以其为发起人之一的一份联名文件引发轩然大波。

立宪民主党籍议员辻元清美称，许多地方议员和议会议长收到了一份联名文件，内容是要求阻止地方政府采纳通过旨在实现“夫妻可不同姓氏”的意见书，丸川大臣也在文件上签了名。”而丸川表示：“就本人所知，埼玉县议会内就有各种不同意见。”

此次事件的导火索是1月30日寄送给自民党籍地方议员的一份联名文件。文件主要内容是要求自民党议员阻止旨在实现夫妻可选择不同姓氏的意见书在地方议会获得通过。

埼玉县议会议长田村琢实也收到了这份文件，他在接受FNN采访时表达了愤慨。田村说：“首先，我觉得这是一种失礼的行为。国会议员竟然联名反对地方议会做出决策，在某种意义上难免会形成压力。”

除丸川外，前总务大臣高市早苗和原国家公安委员会委员长古屋圭司等众参两院多达50名议员都在该文件上签了名。他们指出，采用夫妻不同姓氏，将会导致以家庭为单位的社会制度发生崩溃。

丸川除了东京奥运残奥担当大臣外，还兼任内阁府特命担当大臣（性别平等）、提高女性地位担当大臣。为此田村表示：“就丸川现在的职务，她到底是如何看待男女平等这个问题的，令人抱有疑问。”

也就是说，身为推动男女平等社会建设的“旗手”，却向地方议员发送了反对采用夫妻可选择不同姓氏政策的文件。

在1日召开的国会上，丸川也遭到了在野党的严厉质问。立宪民主党议员辻元清美发难称：“除了日本以外，还有哪个国家以法律形式规定结婚后夫妻有同姓氏的义务？”丸川回答：“据我所知，除我国外，没有其他国家采用夫妻同姓氏制度。”她强调，夫妻不同姓氏问题与个人意见无关，需要展开深入讨论。

对此，首相菅义伟表示：“政治家个人持有各自的意见无可厚非。”而在野党则计划追究菅义伟启用丸川担任奥运担当大臣的任命失察责任。

（FNN Prime Online 3月1日刊载。日文原文）

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