紧急状态宣言再次延长，政府呼吁民众不要聚集赏樱

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鉴于日本政府再次延长了紧急状态宣言期限，东京及周围三县的知事呼吁民众进一步给予支持配合。

千叶县知事森田健作呼吁：“希望大家努力坚持到本月21日。”神奈川县知事黑岩祐治表示：“现在已是背水一战。我们将全力以赴。请大家注意外出用餐时也佩戴口罩，无论早中晚。”东京都知事小池百合子为此还召开了临时记者会，提出了将医疗系统警戒级别降至二级的目标，呼吁民众认真贯彻防控措施，避免聚集赏樱等行为。小池知事说：“我们要团结一致，在近期坚决遏制住疫情。”

为了防止赏樱造成疫情扩散，小池宣布所有都立公园将禁止举办饮酒聚餐活动，同时将从3月7日起逐步禁止赏樱游客进入公园内的一些容易形成游人聚集的区域。

埼玉县知事大野元裕表示，正在考虑设定适用于该县解除紧急状态宣言的独自标准，如果达标，该县将单独向中央政府请求解除宣言。

（FNN Prime Online 3月6日刊载。日文原文）

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