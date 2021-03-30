“衣柜存款”首次突破100万亿日元 “减少消费”的坏处是？

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新冠疫情之下，人们都在减少开支。结果，“衣柜存款（存放在家里的现金——译注）”超过了100万亿日元。

大家平时有没有“衣柜存款”的习惯呢？一位70多岁的市民说：“我有这个习惯。存银行也没几个利息，所以总是在家里放一些现金。而且钱在身边觉得更放心。”一位50多岁的市民说：“我放在家里的现金有10多万（日元）。”

甚至还有这样的人……。一位70多岁的市民说：“算是有一点吧。（那是多少呢？）差不多100万（日元）吧。”

根据日本央行的统计，民众在自家存放现金，也就是所谓的“衣柜存款”首次突破100万亿日元，达到了创纪录的101万亿日元。而这个101万亿日元是什么概念呢？它几乎相当于日本2021年度预算案一般会计的金额（106万亿日元）！

为什么不存银行而放在家里的存款多到这种程度呢？第一生命经济研究所首席经济学家永滨利广表示：“餐饮、服务等行业都受到了疫情影响，就算人们真的想花钱，也很难花得出去。”也就是说，不是人们“不想花”，而是“没法花”。另外还有一个原因，是部分民众把政府发放的每人10万日元的疫情特殊补贴，直接放在家里而变成了“衣柜存款”。

同时永滨指出，“衣柜存款”增多的坏处是没有利息和分红，还有遇到灾害和被盗等遭受损失的风险。另外，“衣柜存款”不断增多，意味着社会上未能得到有效利用的货币越来越多，这也是导致经济低迷的一个因素。

疫情平息后，大家想在哪些方面花钱呢？让我们听听街头的民众怎么说……。

一位50多岁的市民说：“想去旅行，泡温泉。”一位60多岁的市民说：“想出国旅游。可能的话，想去美国之类的地方。”Yoridori编辑部的调查显示，回答想去旅行的民众占了绝大多数。

（FNN Prime Online 3月18日刊载。日文原文）

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