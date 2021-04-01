疫情之下“不变的东西”，92岁摄影家眼中的上野

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东京上野公园是日本最著名的赏樱胜地之一，每年都吸引着大量前来赏花的游人。

92岁的摄影家须贺一长年在这里拍摄樱花。我们对他进行了采访。

去年的3月27日，他拍了一张日色迟暮中的樱花大道的照片。一对年轻情侣在禁止入内的标识带前拍照，旁边还有一名一直盯着他们保安。那一天，受到新冠疫情蔓延的影响，公园封锁了樱花大道。他用镜头记录下了当时的风景。

他告诉我们说：“我活了92岁，这样空荡荡的上野公园还是第一次看到。一片鸦雀无声的寂寞景象。”

须贺拍摄上野的日常风景已超过半个世纪，用这些照片制作的画册深受好评。他说：“上野发生的任何事情我都不会放过。比如蒙娜丽莎画作来了，熊猫来了，我都会一一摄入我的镜头。这可能是我自己的一种说不清道不明的使命感吧，觉得必须要用相机记录下自己出生的这个地方的点点滴滴。”而在这些照片中，一个永远不变的主题，就是上野公园的樱花。樱花盛开的树下，赏樱游人熙熙攘攘，络绎不绝。老人说，这样的光景可以说是理所当然，以前一直都是这样的。

但如今，新冠疫情之下，这样的景象消失了。

“拍照让我快乐开心。我是土生土长的东京人，拿起相机不断按动快门，让我感觉自己活得很真实。”这一天，须贺一为了准备2022年的日历素材，又来到这里拍摄樱花。虽然已经年逾九旬，但用心爱的相机去准确捕捉拍摄对象的技术，却依然宝刀未老。他说，疫情平息后还不知会变成什么样子，但只要自己还活着，就会一直拍下去，就算坐了轮椅，也要试试看。”

浅粉色的樱花，赏心悦目。2021年，受新冠疫情影响，上野公园规定步道只能单向通行。即便如此，前来赏樱的人们还是绽放出和往年一样的笑容。

人们目光的前方，是上野街道两旁满目盛放的樱花，岁岁年年，美丽不变。

（FNN Prime Online 3月27日刊载。日文原文）

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