无论男女，高频听力下降

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40岁以下的日本人的听力呈现出下降趋势，特别是20至29岁女性的听力衰退情况尤为严重。

疫情期间，许多人居家抗疫和远程办公，使用耳塞式耳机和头戴式耳机参加在线会议，以及使用智能手机听音乐打游戏的时间增多。这样的日常行为或对听力造成不良影响。

东京医疗中心与庆应大学的联合研究显示，自2000年以来，40岁以下的日本人，无论男女，高频听力都呈现出下降趋势。其中，在20至29岁女性身上，这种趋势表现得尤为明显，听力下降程度相当于衰老了20岁。

对此，研究小组分析认为其原因在于听音乐的方式。东京医疗中心听觉障碍研究室主任和佐野浩一郎说：“年轻人对4000赫兹高音的听觉正在变差。这是各种声音的伤害积累造成的。大家现在随时随地都能听音乐，我认为这可以说是便利带来的负面影响。”

记者在街头向几位女士询问了她们平时佩戴耳机的情况。

一位20多岁的女士说：“（每天戴耳机的时间多长？）上下班什么的，在路上没事儿的时候。在家想要专注某个事情的时候也会戴上耳机。还有想要屏蔽（周围）声音，集中精神的时候。”

另一位20多岁的女士说：“平时总是戴着耳机听油管（YouTube），听着听着就睡着了，这在日常生活中都习以为常了，挺糟糕的。”

研究小组指出，如果年轻时听力下降，上了年纪以后听力下降程度可能会更加严重，呼吁民众注意保护听力。

（FNN Prime Online 3月29日刊载。日文原文）

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