女性雇佣需求衰退，非正式女性员工减少显著

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供职于服务业等行业的女性失业增加，所谓的“女性就业不景气”问题现在正变得日趋严峻。

2月的劳动力调查显示，以非正式员工身份工作的女性人数同比减少了89万人，创下有记录以来的最大降幅。对此，日本政府总务大臣武田良太表示，新冠疫情的影响未来亦将持续显现，今后仍需要充分关注。

另一方面，据野村综合研究所推测，另有许多女性排班时间大幅减少，且未能获得停工补贴，属于实质意义上的失业人员。该研究所未来创发中心高级咨询师武田佳奈说：“根据我们的推算，此类失业女性在2月时或已达到103万人。最大的问题是这些人（实质性失业人员）始终处于难以被发现的状态。”

对女性雇佣需求的减退，导致她们实质性失业的状况，很难准确把握，为此武田称，尽快给予经济援助和转职援助具有重要意义。

（FNN Prime Online 3月31日刊载。日文原文）

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