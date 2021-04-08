不同于关西的变异病毒在东京扩散？ “可能逐渐取代原始病毒成为主要感染病毒”

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据悉，不同于关西的变异病毒极有可能已经在东京地区扩散开来。东京医科齿科大学发布消息称，截至3月29日，该院发现住院治疗的半数新冠患者感染了被定名为“E484K”的变异新冠病毒。

该大学医学系附属医院检验部部长东田修二说：“病毒可能已经在东京地区发生较为严重的扩散。我们推测，这种具有‘484’突变的变异病毒可能正在取代原始病毒成为造成感染的主要病毒。”

位于品川区的昭和大学医院也发现，15名住院患者中有9人感染了“E484K”变异新冠病毒。

专家判断，目前被认为已在东京地区扩散的这种“E484K”变异病毒，和在大阪传播的包括英国毒株在内的“N501Y”型变异新冠病毒不同，传染力并未增强。

另外，有专家指出，疫苗可能难以对这种变异病毒产生效果。

（FNN Prime Online 4月3日刊载。日文原文）

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