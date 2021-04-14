私立大学生“生活费汇款”降至历史最低水平 每天607日元的生活费“根本不够花”

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“每月82400日元”

——维持大学生最基本生活的生活费汇款金额已降至历史最低水平。

这个季节，日本已经开始新学期。4月5日，各地纷纷举行了大学入学仪式。在此之际，某调查机构公布了2020年4月入学的首都圈私立大学新生收到的由家里寄来的生活费汇款金额。

实际上读私立大学的学生收到的来自父母的生活费汇款，长期处于下降趋势，但2020年度的平均数额仅为每月82400日元，比上一年度减少了2900日元，已降至历史最低水平。与1994年124900日元的历史最高值相比，竟少42500日元。

此外，从汇款中扣除房租后，日均生活费仅有607日元，较上一年度的730日元减少了120日元，也降至了历史最低水平。可以认为，新冠疫情也对学生的钱包造成了直接冲击。

这个春季刚刚入学的大学新生们发出了这样一些声音——“（607日元能维持生活吗？）根本不够。能自己做饭就尽量自己做”“找了一家餐饮店，想5月左右就开始打工”“发生疫情之前，印象中还经常能看到（招聘）海报。发生疫情后，觉得招人的地方减少了”。

该调查机构认为，受到新冠疫情影响，有些学生无法打工，难以维持学业，呼吁进一步强化援助措施。

（FNN Prime Online 4月5日刊载。日文原文）

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