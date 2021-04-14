预防佩戴口罩留下晒印，追求舒适

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进入春天之后，口罩这种防控新冠疫情的必需品发生了一些变化。

紫外线日渐变强的这个季节，如何预防留下口罩晒印呢？在这个还离不开口罩的时候，人们佩戴的口罩也出现了季节性的变化。

“这种口罩透气性好，已经不想再用普通无纺布口罩了”“韩国这个KF口罩，最大的优点是不会蹭掉妆容。”——我们在街上听到了这样一些评价。她们佩戴的，是韩国政府推荐使用的无纺布口罩“KF口罩”。 虽然种类很多，但据用过的人说，即使在气温开始上升的季节，也不会觉得闷热，呼吸很畅快。

而且，接下来将会继续上升的，还不只是气温。实际上，4月这段时间，作为皮肤大敌的紫外线强度几乎相当于酷暑季节的9月。于是，街头的市民纷纷发出担心脸上留下“口罩晒印”的声音，必须采取对策。

采访小组前往位于新大久保的彩妆商店“Popskin”发现，店内摆放着大量近来受到人们热议的KF口罩。而且，这种口罩旁边还摆放了具有防晒镇静效果的芦荟凝胶。除了口罩外，各种防紫外线产品也琳琅满目。

Popberry株式会社的大内梨加说：“最近阳光变得越来越强，所以我们把含有防晒成分的打底霜等商品和不容易破坏妆容的商品（口罩）摆放在一起销售。”

本以为这样就能解决大家的烦恼，但有些消费者提出了春季特有的想法。一名40多岁的市民（KF口罩使用者）说：“图案和颜色能不能更丰富一点呀，还有如果在日本也能轻松买到就好了。”

除了功能性外，一些兼具春季时尚感和设计性的口罩也已经面世。Samuraiworks株式会社市场营销本部的铃木友纪说：“有顾客询问希望开发便于春季时尚搭配的口罩，于是我们新推出了春季色彩的口罩。这样一来，顾客就能在防范病毒感染的同时享受时尚乐趣了。”

此外，放眼世界，我们还发现了一些关于口罩的创意活动。比如，美国举办了一场奖金总额高达5500万日元的口罩设计大赛。据说，评委将对过滤效果、透气性和舒适感等展开评审，获选的作品还有可能投入批量生产。而墨西哥则出现了一种奇怪的口罩。当地的男男女女在喝茶的时候，摘下口罩后露出的是鼻子专用的鼻罩。他们没有丝毫介意的样子，尽情享受着茶歇时光。

免疫学家说：“（日常生活中）大家吃东西的时候，都得摘下口罩。”美国约翰･霍普金斯大学的一份研究报告显示，气味感知细胞是冠状病毒入侵人体的路径，所以罩住鼻部同样具有重要意义。

日本政府也在呼吁人们聚餐时佩戴口罩那样，同时遮住鼻子和嘴部，而舒适的口罩生活看来是全球共同的追求。

（FNN Prime Online 4月6日刊载。日文原文）

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