放射性氚“吉祥物”造型遭炮轰，视频上线2日即被叫停

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福岛第一核电站内含有放射性物质“氚”的冷却处理水每天都在增加。4月13日，日本政府正式决定将这些核污水排入大海。为宣传氚的安全性，日本政府复兴厅还于当晚推出了一段动画视频。在视频中，氚化身为“吉祥物”，在海洋中尽情畅游，并解释称，其实雨水、海水和自来水中也含有氚。此视频一经亮相，即在网络上引发了轩然大波。

据悉，这段视频是为宣传福岛县重建现状而开展的媒体融合传播项目的一环，政府投入了大约3亿日元，委托广告代理公司实施本项目。

福岛县民众看到这个“吉祥物”以后，马上表达了强烈不满。一位当地民众说：“我坚决反对！这些家伙把福岛当什么了？捏软柿子呢吧！”但也有人表示“可爱，非常可爱”“像这样做成吉祥物的造型，年轻人和孩子们也比较容易理解”。

这场“吉祥物”闹剧在政府的记者会上也受到了媒体的质疑。官房长官加藤胜信说：“关于吉祥物这件事，本人对其创作意图和使用方法毫不知情。”

围绕核污水排放入海问题，财务大臣麻生太郎13日曾放话称：“已经决定（排放入海）这样做了，其实那个水也没什么，不是说就算喝了也不会怎样的吧。”

针对将放射性氚做成“吉祥物”造型一事，复兴厅的相关负责人解释称：“我们知道大家意见很多，但这样做完全是为了获得广大民众的理解。”

但是，这段视频上线仅仅两天即宣布下线。鉴于放射性氚的“吉祥物”造型饱受诟病，复兴厅针对这个意在促进民众对含有福岛第一核电站放射性物质的处理水问题予以理解的宣传视频，决定取消相关发布计划。

（FNN Prime Online 4月14日刊载。日文原文）

（FNN Prime Online 4月15日刊载。日文原文）

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