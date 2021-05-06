防蓝光眼镜 “可能对儿童发育造成不良影响”

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日本眼科医学会等团体发布意见报告称，防蓝光眼镜可能会对儿童发育造成不良影响。

记者在探访了街上的眼镜店后发现，如今防蓝光眼睛似乎在儿童群体中也很受欢迎。

蓝光存在于太阳光、灯光、智能手机和电脑等屏幕发出的光线中，据说会引发视疲劳等问题。由于日本政府将在本年度内为全国所有公立中小学的学生每人配备一台电脑或平板终端，所以孩子们接触液晶屏幕的机会将增多，于是似乎越来越多家长打算让孩子佩戴防蓝光眼镜。

一位购买了防蓝光眼镜的家长说：“（女儿）看电脑屏幕的机会比较多，觉得多少能有点预防近视的效果，所以就买了。”

面对这种情况，日本眼科学会和日本眼科医会等六大专业团体发布了意见报告，建议家长慎重给孩子佩戴防蓝光眼镜。根据该报告内容，傍晚以后屏蔽数字终端发出的蓝光，在预防睡眠障碍方面具有一定效果，但液晶屏幕发出的蓝光并不足以伤害视网膜，所以无需过度恐慌。

同时，如果没有得到充足日光照晒，儿童近视加剧的风险还会升高。

电视主播石本纱织就此采访了日本弱视斜视学会理事长佐藤美保。

石本主播：“我女儿今年要上小学了，我也正在考虑购买防蓝光眼镜……”

佐藤理事长：“面向孩子们的眼镜大多用于近视，并且全天佩戴。但去学校或上体育课的时候一直要戴的眼睛，如果是防蓝光款式，那就非常危险了。每天在阳光下活动两小时，有助于预防近视加剧。”

针对上述意见报告，眼镜企业JINS在接受采访时说：“如果是儿童配镜，我们会建议家长征求眼科医生的处方意见，在眼镜使用方法上，我们也会给予细致的说明。”

另一家眼镜企业Zoff表示：“我们原本就没有强制诱导消费者购买这种眼镜，希望大家能够根据使用电脑、平板等场合的不同需求选择合适的眼镜。”

（FNN Prime Online 4月16日刊载。日文原文）

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