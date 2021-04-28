数字化生活导致“视力下降”人群增多，有什么对策？

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现在，许多学校已经正式采用数字化终端进行远程授课，但这对孩子们视力造成的影响令人担忧。

日本政府提出“GIGA School构想”，在公立中小学校给每一名学生配备一台电脑和平板终端，由此，孩子们接触数字化终端的时间越来越多，在这样的情况下，他们的视力着实让人担心。

19日，在文部科学省和相关专家召开的有关儿童视力健康的讨论会上，专家提出了预防视力下降的几点对策，包括保持正确姿势、眼睛距离终端设备30厘米以上、每隔30分钟眺望远处20秒以上、睡前1小时内避免看屏幕，等等。

富士电视台主播佐佐木恭子表示，自己的孩子也是在接受远程教育后出现了视力下降。她请教了曾担任过校医的日本眼科医会常任理事加藤圭一医生。

佐佐木：“孩子们的视力将来可能出现什么问题？”

加藤：“如果近视程度越来越严重，度数越来越高，发生视网膜脱落和青光眼等疾病的概率就会升高。”

佐佐木：“要教会孩子们如何与数字化产品相处可能比较困难，您觉得应该怎么做比较好？”

加藤：“我觉得相较于限制时间，不如限制距离，这比较简单，孩子们应该也能听得进去。”

加藤医生还表示，与其要求孩子们“别玩游戏”，不如从“保持距离” 做起，这在现实生活中比较切实可行。

（FNN Prime Online 4月20日刊载。日文原文）

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