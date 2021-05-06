日航首开先河，对客舱“座位、扶手、卫生间”涂刷抗病毒涂层

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日本航空（JAL）在日本国内航空公司中率先采取了客舱病毒防控措施。

23日，日本航空对外公开了对客舱进行抗病毒和抗菌涂层喷涂作业的情形。据悉，这种涂层可以长期保持病毒灭活效果，有效时间可达三至五年。公司将主要针对客舱座位、扶手和卫生间等乘客手部经常接触部位，涂刷这种涂层。

此前，日航一直采取夜间消毒的防控措施，但为了进一步提升卫生和清洁度，公司在日本国内航司中首开先河，采用了这种抗病毒和抗菌涂层。

至于机舱内的换气问题，公司的做法是从机舱外吸入新鲜空气，使之在舱内循环，每隔两三分钟彻底更换一次内外空气。

日航计划在7月底以前完成绝大部分飞机的涂层作业，今后还将考虑为国内各地机场的日航柜台也涂刷这种涂层。

（FNN Prime Online 4月23日刊载。日文原文）

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