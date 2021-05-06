以假乱真的植物源性食品

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当下，完全采用植物原料制成的“植物源性食品（Plant-Based Food）”正迅速风靡全球。在日本国内，喜欢这种被认为“美味又健康”食品的人也越来越多，我们前往餐饮一线，实地探访了相关情况。

位于东京渋谷商业区的“2foods”渋谷Loft店是一家刚开业不久的时尚咖啡店。午餐时间顾客盈门，吸引他们的，便是如今备受瞩目、完全由纯植物原料制作的“植物性食品”。顾客可以在这里以经济实惠的价格品尝到这种具有前沿话题性的食品。

店内顾客纷纷表示“难以想象是纯植物的东西”“味道很不错呢”。

比如“鸡蛋甜甜圈三明治”。乍看和鸡蛋三明治很像，但其实没有任何鸡蛋成分。看似鸡蛋的部分用的是南瓜和豆腐，味道则是通过生产企业的秘密香料完美再现出来的。

“树莓开心果甜甜圈”也是一款没有使用鸡蛋、乳制品和白砂糖等原料的植物性食品。就连“具有生鲜口感的浓厚巧克力蛋糕”也是用糙米粉制作而成的。

此外，该店还供应咖喱和盖饭等超过60款植物性食品。如此丰富的种类，在日本国内可谓首屈一指。

推出这项新业务的人，正是TWO株式会社的董事长兼首席执行官东义和先生。当被问到2foods这个名字的由来，他回答称：“品牌理念是兼顾健康与美味。”

制造工艺采用中央厨房模式进行统一管理。通过分析需求数据，力争每天售出90%以上的产品，将废弃率减少到10%以下。

东义和表示：“目前受新冠疫情影响，餐饮业所处的环境十分严峻，但人们追求健康生活的意识越来越高，以年轻人为中心的良知消费（指购买没有伤害和剥削人类,没有虐待动物,没有伤害和污染环境的商品）也正在稳步发展壮大。”

全球素食市场规模预计将在四年后达到2.6万亿日元。

在新冠疫情促使人们愈发关注健康的背景下，植物性食品将如何满足大家的健康追求，让我们拭目以待。

（FNN Prime Online 4月24日刊载。日文原文）

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