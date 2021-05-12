已婚男士“零花钱”，连续两年减少

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旷日持久的新冠疫情，直接冲击了已婚男士的钱包。

日本政府发布第三次紧急状态宣言之后的首个工作日，我们采访了多位已婚男士，询问了他们如何解决午餐的问题。

一位远程办公职员（40多岁）说：“基本上都在家吃。现在远程办公，也不出门，所以多数时候自己做饭。”另一位远程办公职员（20多岁）则说：“疫情之前午餐经常去便利店解决。现在老婆给我做饭，她不在家的话，我就吃方便食品，不会专门出去买。”

一份针对这些已婚男士午餐问题的调查结果近日出炉。在年收问题上，大约40%的受访者回答“现在已经减少”或“将来会减少”。这也受到了影响他们的零花钱。

发生疫情之前的2019年，已婚男士每月的零花钱为37774日元，但2020年减少了差不多4000日元，2021年又进一步减少了大约1700日元，降到了每月32061日元。

过去，每次经济不景气的时候，工薪族们也都试图在午餐上省钱，那种勒紧裤带的努力甚至令人感到有些心酸。

2012年9月，我们也曾做过一次采访，当时听到了这样一些声音——“（零花钱）少了，平时就只好换着吃快餐。比如牛肉盖饭啊，立食荞麦面啊什么的。”“在节约这个意义上，尽可能地不花钱。偶尔会自己做点饭团带来公司……”

不过，新冠疫情促使远程办公模式得到普及，自然而然地节约了午饭钱，也省去了晚上的应酬……。一位40多岁的男士说：“现在这种情形，基本上都会婉拒别人的邀请，也不会问别人要不要去喝一杯。老婆说还想增加一点伙食费，所以虽然省下了1万日元的外出就餐费，却又增加了1万日元的伙食费。”

看来，新冠疫情还直接影响到了已婚男士的钱包，而且用在自己身上的钱，花法也出现了很大变化。

（FNN Prime Online 4月26日刊载。日文原文）

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