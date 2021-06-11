远程办公，“投资办公环境”者超过40%

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一份调查显示，超过40%的受访者因远程办公而投资改善了办公环境。

目前日本正在推进远程办公，目标是将出勤人员降至30%。但营造可以专心工作的环境，却是一件非常困难的事情。

那么，为了实现更加高效的远程办公，上班族们都在哪些方面进行了投资呢？从事系统开发业务的LASSIC株式会社对1077名远程办公人员实施了问卷调查。

结果显示，购买了作为线上会议必需品的耳机和麦克的受访者最多，其次是高配置游戏专用电脑和高速网络，然后可保持长时间舒适地伏案工作的高端座椅，等等。超过40%的受访者因远程办公的需要而购买了上述相关物品。

针对是否为远程办公新置了什么东西这个问题，一位新买了显示器的信息类营销人员（20多岁）说：“买了一个显示器。笔记本屏幕太小了，觉得还是大屏幕看着舒服，所以就买了一个显示器。差不多20英寸吧。效率一下子就提高了。因为可以分屏，所以比如远程洽谈的时候，可以在电脑上一边做自己的事情一边看着聊天画面，非常方便。”

一位投资改善了电脑和网络条件的服务业人员（30多岁）说：“总的来说，我很看重‘网络条件’。本来公寓配有宽带，但是速度太慢了，我就单独换了一个高速宽带，花了不少钱。不过，在线视频什么的，以前用手机浏览的东西全都可以在电脑的大屏幕上观看了，感觉居家生活变得更加充实了。”

一位购买了游戏专用座椅的技术类人员（20多岁）说：“因为每天老是坐着，所以想买一个稍微好一点的‘座椅’，减轻腰部负担。差不多花了6万日元，非常满意。我平时也喜欢玩游戏，所以感觉好像就是坐在椅子上工作完了又打游戏，除了睡觉以外，可能大部分时间（1天18小时左右）都坐在那里。”

一位想买办公桌椅的IT企业人员（50多岁）说：“家里的‘办公桌’有点矮，远程办公觉得腰疼。姑且想要一张‘办公桌’，不过肯定又需要一把‘办公椅’是吧。房间比较小，最好是可以折叠不占地方的，可以随意移动的，不会给身体造成负担的。（希望从得到公司什么帮助？）如果能公司发一点电费、气费补贴就好了。电费气费都涨价了。现在这个季节还行，去年夏天电费多花了不少。”

针对这个调查结果，我们采访了全员采用远程办公模式的Caster公司董事兼首席运营官石仓秀明。

电视主播三田友梨佳：“虽然大家各有看法，但您认为哪些东西是改善居家办公环境的必需品？”

石仓秀明：“我们公司也做过问卷调查，关于为提高工作效率而购买的东西，选择办公桌和椅子的人最多，我想在这一点上，大家都是比较一致的。这和住房环境也有关系，不可能所有人都有条件配齐，但恐怕大多数人都觉得还是专用办公桌比餐桌更适于办公。不过，调查结果也有让我感到意外的地方，实际上，相较于办公桌椅这样用于提高工作效率的设备投资，很多员工更舍得在改善环境方面进行投资，让自己能在工作时变得放松，下班后可以惬意地享受个人时间。”

三田主播：“那就是说，提高工作之余，也就是休息时间的生活质量，也有助于改善工作效率。”

石仓：“没错。在远程办公模式下，往往难以很好地切换上班和下班时间，回过神来才发现工作太久的情况也十分常见。正因为如此，好好休息，放松度过下班时间是非常重要的，在这些方面投资，是从长远角度保证远程办公的一个诀窍。观察本公司员工的例子可以发现，有的人购买了芳香加湿器，有的人购买了美味的咖啡豆，有的人养起了宠物，大家都很舍得投资。同时，为了区分上班和下班时间，公司也制定了相关规则，过了下午5点之后，即使来了新工作，也可以第二天再完成，总之是尽可能地创造易于划分上下班时间的环境。从中长期角度而言，用于充实下班时间的投资，或许关系到公司能够实现多大的发展。”

三田：“除了改善自家的工作环境外，也应该重视可以彻底放松身心的空间，这是提高工作效率的重要因素。”

（FNN Prime Online 5月11日刊载。日文原文）

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