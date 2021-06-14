小心消毒液！“儿童脸部不慎被喷上消毒液”事故增多

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疫情之下，人们对商店入口等场所设置的消毒液已经司空见惯。如果带着年幼的孩子，必须格外小心。

我们走访了东京上野的阿美横町，这里为前来逛街的顾客设置的消毒液，是脚踏式喷射的。这对成年人来说，是一种非常方便又放心的设计，无需接触就可以进行消毒。

大多数设置在公共场所的消毒液瓶子的喷射口高度，都设计在80厘米到110厘米之间。据说这个高度差不多也是2岁到5岁左右儿童的视线高度，所以频频引发事故。往年，消毒液不慎入眼的事故大约一年40件左右，但2020年猛增到了265件，其中又以5岁以下儿童尤为突，多达187件。

从实际上报的事例来看，有的是儿童踩了脚踏式消毒液瓶子的踏板，致使消毒液喷射入眼内；有的是因为小孩子好奇，去窥探自动式消毒液装置的喷射口，触发设备启动后喷进眼内。

在疫情迟迟得不到控制的当下，人们的日常生活离不开消毒液。日本中毒信息中心向民众呼吁，如果消毒液不慎入眼，切勿揉搓，要马上进行冲洗处理，如果疼痛或充血症状始终不消退，应到医疗机构就诊。

（FNN Prime Online 5月11日刊载。日文原文）

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