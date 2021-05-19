东京奥运各赛事举办地，“无法承诺优先保障”运动员专用病床

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据悉，针对东京奥组委要求东京奥运及残奥会各项赛事预定举办地保障专用病床，以备在运动员和相关人员感染新冠病毒后优先使用一事，除东京都以外，其他八个预定举办比赛的地方政府目前均未表态同意。

千叶县知事熊谷俊仁说：“我们从未考虑过把县内宝贵的新冠专用病床留给奥运会而不给普通患者使用的做法。”

茨城县知事大井川称， “无法认同优先保障奥运选手的做法”，表达了拒绝保障专用病床的态度；神奈川县知事黑岩祐治也表示，对普通患者和奥运选手将一视同仁。

此外，FNN还对东京都以外的其他几个预定举办奥运赛事的地方政府实施了问卷调查。埼玉县于13日上午表示“对县内患者和奥运选手将采取一视同仁的做法”；静冈县方面也回答“无法承诺优先保障运动员使用病床”。截至发稿时间，还没有任何一个地方政府明确表示将为奥运会优先提供专用病床。

12日晚，东京奥组委主席桥本圣子表示：“我们将认真讨论，全力优化医疗体系，尽量避免给各地的医疗活动带来不便。”

（FNN Prime Online 5月13日刊载。日文原文）

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