美国公布新的防疫指南，疫苗接种者在室内无需佩戴口罩

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随着新冠疫苗接种工作稳步推进，美国近日公布了新的防疫政策。原则上规定已经完成疫苗接种的人员，即使在室内聚集也无需佩戴口罩。美国总统拜登表示：“如已接种疫苗，则无需佩戴口罩，可以握手和拥抱。”

美国疾病控制与预防中心（CDC）5月13日公布的最新防疫指南规定，完成疫苗接种满两周的人员在室内聚集时，无论人数规模大小，原则上可以不戴口罩。随后，拜登总统评论称“这是美好的一天”，并表示“要么接种疫苗，要么佩戴口罩”，呼吁所有民众接种疫苗。

虽然在乘坐公共交通工具和在车站等场所时仍然需要佩戴口罩，但在电影院和购物中心已无需佩戴，这将有利于推动经济的复苏。

针对这一消息，我们采访了在美国一家大学附属医院从事新冠病毒防控工作的内科医生山田悠史。

电视主播内田岭衣奈：“听说美国现在规定，如果已经完成疫苗接种，那么即使在室内也无需佩戴口罩，山田先生如何看待这个消息？”

供职于西奈山大学医院的山田悠史医生：“美国CDC规定，完成疫苗接种满一周的人员，除部分特殊情况外，在室外不需要采取佩戴口罩和保持社交距离等防控措施。同时，即使在室内，如非拥挤场所，也不需要采取上述防控措施。由于一些地区的感染者并未明显减少，所以也有人批评政府的判断‘操之过急’，但美国政府似乎是希望营造出要么戴口罩，要么打疫苗的单选格局，再次促使被诟病为接种人次快速回落的疫苗接种工作加快进度。此外，我认为这背后也是有科学依据的，目前已经获得了相关数据，证明疫苗接种者的感染和传播风险很低。”

内田主播：“现在我们难免会急切地期盼日本也能迎来像美国那样摘掉口罩的日子。”

山田医生：“是啊。日本民众也很期待能够尽快迎来可以摘掉口罩的日子，但我想恐怕需要在观察疫苗普及情况和区域性疫情扩散情况的基础上做出判断。美国也是在开始接种疫苗四五个月以后，才宣布了放宽口罩禁令的政策，我觉得日本可能还需要一点时间。所以，现在还需要等待政府关于口罩问题的通知。不管怎么说，要想实现群体免疫这个目标，守护整个社会，需要给尽可能多的人接种疫苗，这一点已经毋庸置疑。现在可能还有很多人预约不上，或者不知何时轮到自己，但即便是在这个时期，应该也有力所能及的事情，比如和身边的人相互打气，或者提前打消疑虑，等等。只要万众一心，全面接种疫苗，未来一定可以摘掉口罩，毫无顾虑地聚会交际，希望所有人怀着这种期待，在力所能及的事情上积极支持配合，避免造成疫情的扩散。”

内田主播：“我觉得现在的美国应该就是日本几个月之后的范本。关于山田先生提到的相互打气，虽然目前的生活面临各种限制，大家往往忙于处理自己的事情，无暇顾及其他，但或许也可以试着和关系好的朋友等联系一下。让我们一起加油，争取早日迎来可以摘掉口罩，放声大笑的日子。”

（FNN Prime Online 5月15日刊载。日文原文）

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