血型影响新冠肺炎重症化几率？“AB型是O型的1.6倍”

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近日公布的一份研究报告显示，某些特定基因发生变异的人感染新冠病毒后更容易转为重症。

该报告还提及了一些其他信息，比如，不同血型的重症化风险可能存在差异。调查人员采集大约2400名新冠肺炎患者的血液，按不同血型对重症化率进行了分类调查。其中，有440名65岁以下的患者转为了重症。从不同血型来看，O型血的人重症化风险最低。A型和B型的重症化风险是O型的1.2倍。而AB型的重症化风险最高，达到了O型的1.6倍。

研究人员表示，虽然这份研究报告只是相关领域专家的评估结果，尚未得到验证，但今后将进一步展开研究，如果能做到依据血型来预测重症化概率，就可以成为判断是否需要住院的标准，同时也希望弄清人体内的相关机制，最终为开发新药提供支持。

（FNN Prime Online 5月17日刊载。日文原文）

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