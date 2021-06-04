着眼于恢复入境游，日本或会发放疫苗接种证明

Newsfrom Japan

据悉，为实现顺畅的海外出行，日本政府将开始研究发放新冠疫苗接种证明的问题。

关于这一消息，我们采访了富士电视台评论委员风间晋。

电视主播三田友梨佳：“据说政府将研究发放接种证明的问题，风间先生有何看法？”

风间：“其实欧盟27国早已达成共识，允许完成疫苗接种的人员入境。在夏季黄金度假期即将到来之际，做出这个决定可以吸引境内外游客。从世界范围来看，目前正在形成接种疫苗可便于出行的这样一种潮流。希望日本也能加紧研究接种证明的问题，方便商务人士往来，进而激发经济活力。如果在这方面行动迟缓，经济复苏可能也会相应滞后。这种制度的关键应该是相互主义，也就是需要双向实施。比如，如果持有接种证明的日本游客可以进入欧盟，那么日本也必须允许欧盟27国的游客入境。换言之，这意味着中断已久的入境游将得到重新恢复，并且还会愈发活跃。这对于日本经济，将会产生积极的影响。”

三田：“现在，有些人想打疫苗打不上，而且疫苗也不能完全预防感染，人们期待在这些前提下，能够有效利用疫苗，促进经济的复苏。”

（FNN Prime Online 5月20日刊载。日文原文）

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